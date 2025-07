Quattro malviventi tentano un furto a Lecce, ma il piano salta

Un tentativo di furto è stato sventato nel rione Castromediano, a Cavallino, grazie alla prontezza di una giovane donna. Tre individui incappucciati e guantati sono scesi da un’Audi scura parcheggiata in via dei Cedri e hanno suonato a un citofono. Un quarto complice era alla guida dell’auto. La giovane donna, svegliata di soprassalto, ha risposto al citofono e ha immediatamente allertato i familiari, dissuadendo così i malintenzionati. I tre sono risaliti in auto e si sono allontanati. L’istituto di vigilanza Fidelpol e i carabinieri sono intervenuti sul posto, e le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno permesso di ricostruire l’accaduto.

