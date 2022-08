BARI – Quattordici squadre per altrettanti quartieri per un mese a tutto basket su 5 dei principali playground della città. Parte da qui la prima edizione di “Quartieri”, il primo torneo cittadino di streetball che prenderà il via il prossimo 2 settembre. La manifestazione, organizzata dall’Asd Adria Bari in collaborazione con il Comune di Bari, vedrà la partecipazione di quattordici squadre, da tre componenti ciascuna, il tutto nel segno della inclusività. E così la prima fase del torneo inizierà sul campo di Palese, zona 167 per poi arrivare al nuovo campetto di Loseto, sotto il Ponte Adriatico al rione Libertà, in via Suglia a Japigia con la finale sul rettangolo di Parco 2 giugno il 30 settembre. Ai vincitori voucher utilizzabili in strutture sportive della città.