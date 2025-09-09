Manduria: quartiere Sant’Antonio tra scoperte, lavori e disagi

MANDURIA: Una tomba a camera di età ellenistica è stata rinvenuta a Manduria durante la realizzazione dei nuovi tronchi fognari condotti da Acquedotto Pugliese. Lavori, che vanno avanti da quasi un anno e hanno creato non pochi disagi ai residenti. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Marzia Baldari See author's posts Continue Reading Previous Parco eolico, Manduria impugna la delibera potrebbe interessarti anche Parco eolico, Manduria impugna la delibera 9 Settembre 2025 Marzia Baldari Grottaglie, convegno JTF: bandi e opportunità per imprese di Taranto 9 Settembre 2025 Redazione Martina Franca, Il comune è a “caccia di esperti” 9 Settembre 2025 Claudia Turba Taranto, fiamme in una villetta a Lama 9 Settembre 2025 Redazione Cittadella della Carità, CISLFP: “No tagli, tutto il personale da salvare” 9 Settembre 2025 Redazione Confindustria Taranto: “Sì a nave rigassificatrice, progetto sicuro e utile” 9 Settembre 2025 Dante Sebastio
