Manduria: quartiere Sant’Antonio tra scoperte, lavori e disagi

Marzia Baldari 9 Settembre 2025
MANDURIA: Una tomba a camera di età ellenistica è stata rinvenuta a Manduria durante la realizzazione dei nuovi tronchi fognari condotti da Acquedotto Pugliese. Lavori, che vanno avanti da quasi un anno e hanno creato non pochi disagi ai residenti.

