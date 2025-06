Quanto costa una pizza a Lecce? I dati dell’indagine ADOC 2025

Resta un alimento accessibile, ma i prezzi crescono

La pizza è da sempre un simbolo della tradizione gastronomica italiana e un punto di riferimento economico per chi desidera mangiare fuori senza spendere troppo. Ma è ancora così? Per scoprirlo, l’ADOC ha condotto tra il 20 maggio e il 12 giugno 2025 una ricerca sul campo nei quartieri di Lecce, monitorando i prezzi di 56 pizzerie dislocate tra il centro storico, le periferie e le aree residenziali.

La rilevazione, condotta da quattro volontari Erasmus+ in tirocinio presso ADOC, ha messo a confronto due tipologie di pizza: la margherita, considerata base per il confronto, e la pizza “premium”, ovvero la più costosa presente nel menù di ogni locale. Il metodo scelto è stato quello dell’osservazione diretta, consultando i menu fisici esposti nei locali.

Il prezzo medio della pizza margherita a Lecce risulta di 6,20 euro, mentre quello delle pizze premium sale a 12,70 euro, con picchi che arrivano fino a 23 euro nel quartiere Mazzini. All’opposto, il quartiere Leuca è il più economico: qui una margherita può costare anche solo 3,50 euro, in uno storico locale molto amato dalla comunità.

Nel dettaglio, la margherita più economica è stata rilevata a Leuca (5,27 euro in media), seguita dai quartieri Salesiani (5,50) e San Pio. Le aree più care per la stessa pizza risultano essere il centro storico (6,90) e il quartiere Mazzini (6,50). Quanto alle pizze premium, la forchetta dei prezzi è ampia: a Mazzini si raggiungono i 23 euro, mentre a Leuca e Santa Rosa si toccano i 18 euro, a dimostrazione di una forte variabilità legata anche alla qualità e alla creatività degli ingredienti.

Secondo l’Osservatorio Prezzi del MIMIT, il costo medio di un pasto completo in pizzeria (comprendente pizza, bevanda, coperto e servizio) in Puglia si aggira sui 12,50 euro, in linea con la media nazionale. Il report ADOC conferma che, seppur in crescita, la pizza resta una soluzione accessibile, meno impattata dal turismo rispetto ad altri comparti della ristorazione.

“La concorrenza territoriale e l’ampia offerta locale contribuiscono a mantenere la pizza un alimento popolare anche in una città turistica come Lecce”, evidenzia l’ADOC sottolineando come la geografia dei prezzi rifletta le differenze economiche e di target tra i quartieri.

La ricerca, che ha previsto un percorso urbano di circa 25 km, ha permesso anche di rilevare elementi qualitativi, come il tipo di servizio, l’ambiente e la clientela. Un lavoro utile, dunque, non solo per chi cerca la pizza più economica, ma anche per chi vuole comprendere meglio le dinamiche locali della ristorazione e il loro impatto sul portafoglio dei cittadini.

