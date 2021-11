Tavolo tecnico in sala giunta per discutere della qualità ambientale ad Andria. Il sindaco Giovanna Bruno ha incontrato il Forum Ambiente e Salute per discutere le possibili migliorie da apportare nelle zone nevralgiche della città federiciana. I membri del forum hanno esposto le problematiche più urgenti, rinnovando una collaborazione già avviata in estate.

Massima disponibilità da parte del primo cittadino, che ha preso visione delle proposte formulate al tavolo. L’obiettivo è quello di renderle operative e calendarizzarle, fornendo ai cittadini un miglioramento della qualità ambientale.