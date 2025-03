Qualità dell’aria: Basilicata tra le migliori cinque regioni d’Italia

La Basilicata è una delle cinque regioni italiane che rispettano i livelli di qualità dell’aria stabiliti dall’Unione Europea. Lo conferma il primo cruscotto sull’inquinamento zero pubblicato dalla Commissione europea, che monitora i progressi delle regioni nel raggiungimento di questo obiettivo.

“Un risultato che ci inorgoglisce e che ci spinge a proseguire nelle azioni per la tutela dell’ambiente – dichiara Laura Mongiello, assessore regionale all’ambiente e alla transizione energetica -. Questi dati, seppur riferiti al 2020, ci invitano a riflettere sulle strategie di monitoraggio ambientale e sulla programmazione futura. Alcune aree del territorio richiedono maggiore attenzione, ma il nostro impegno continuerà con trasparenza e collaborazione tra tutti gli attori istituzionali”.

L’assessore ha ricordato anche il progetto Lucas, promosso dalla Regione Basilicata, che coinvolge più istituzioni nella valutazione della qualità ambientale e del suo impatto sulla salute pubblica nelle zone a rischio di contaminazione. Il progetto prevede una sorveglianza sanitaria approfondita e vede la partecipazione dell’Arpab come partner.

“Il monitoraggio è fondamentale per garantire la tutela ambientale e il governo regionale continuerà a lavorare al fianco delle istituzioni per valorizzare il nostro patrimonio naturalistico. Il Piano paesaggistico regionale sarà un ulteriore strumento per rafforzare questi obiettivi”, conclude Mongiello.

