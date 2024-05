Qualità della vita, Sole 24 Ore: male il Sud

Bari – Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. Sono le tre province italiane che garantiscono una migliore qualità della vita alle rispettive fasce d’età, secondo il Sole 24 Ore. Male il Sud, specie sui giovanissimi. Bari e Puglia comprese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author