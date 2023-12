Qualità della vita, Foggia torna ultima

ROMA – Dopo un anno in terz’ultima posizione, Foggia torna a chiudere la classifica annuale sulla Qualità della vita stilata da Il Sole 24Ore. Il capoluogo daino perde tre posizioni rispetto al 2022. Prima pugliese su 107, Bari al 69esimo posto (in calo di tre posizioni), seguita da Lecce al 71esimo (in salita di 7).

