Qualità acque, Emiliano: “Puglia sul podio italiano della balneazione”

Bari – Le acque dei mari pugliesi sono “eccellenti”. Solo in tre punti (fogna Molfetta, in provincia di Bari, Fiume Lauro, nel Foggiano, e località ‘Fiume’ a Ginosa) sono “buone”. Lo stabiliscono le analisi microbiologiche effettuate da ARPA Puglia e delle quali la giunta regionale ha preso atto.

“Una Puglia che conferma ancora una volta la sua posizione da podio in Italia per qualità delle acque di balneazione – dichiara il presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano -. Un risultato che ci rende orgogliosi perché dimostriamo anche per quest’anno la validità di una gestione accurata dei nostri mari, attraverso un monitoraggio continuo da parte di Arpa Puglia e un sistema di depurazione efficiente di Acquedotto pugliese”. “L’azione capillare di Arpa Puglia – aggiunge l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani – e gli impianti avanzati di depurazione gestiti da Aqp ci consentono di ottenere questo risultato straordinario e di mantenerlo nel tempo, come dimostrato. Al contempo siamo certi poter confermare, con una stagione estiva alle porte, un’offerta turistica sicura per la salute e l’ambiente marino. Perché – conclude – la bellezza e, soprattutto, la qualità dei nostri mari influenza e indirizza la scelta di una località turistica e determina la qualità dell’esperienza vacanziera”.

