Qualificazioni Mondiali, Italia travolgente a Bergamo: 5-0 all’Estonia

Dante Sebastio 5 Settembre 2025
A Bergamo gol, spettacolo e concretezza: debutto perfetto per Rino Gattuso

Seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. A Bergamo, la squadra guidata dal nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso ha superato 5-0 l’Estonia, regalando spettacolo e concretezza.

Il primo tempo è stato caratterizzato da numerose occasioni, ma senza reti, con una traversa colpita da Retegui a far tremare la porta ospite. La svolta è arrivata al 58’, quando Moise Kean ha insaccato di testa su assist di tacco di Retegui. Un minuto dopo lo stesso centravanti della Fiorentina ha centrato il palo, ma due minuti più tardi Raspadori ha calato il tris. Nel finale, poker di Retegui, che ha firmato la doppietta nel suo ex stadio, e pokerissimo di Bastoni che ha fissato il punteggio sul 5-0.

Una prova di forza che conferma la buona partenza degli azzurri e aumenta il peso della differenza reti, elemento decisivo nel cammino verso il Mondiale.

ITALIA-ESTONIA 5-0

Reti: 58’ Kean, 69’ Retegui, 71’ Raspadori, 89’ Retegui, 90’+2’ Bastoni

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (66’ Cambiaso); Politano (76’ Orsolini), Barella, Tonali (76’ Locatelli), Zaccagni (66’ Raspadori); Kean,(84’ Pio Esposito), Retegui. Panchina: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Frattesi, Mancini. Ct.: Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi (80’ Tamm), Kuusk, Saliste; Palumets, Shein (80’ Soomets); Kristal (61’ Ainsalu), Kait, Sinyavskiy (66’ Saarma); Sappinen (80’ Anier). Panchina: Igonen, Vallner, Peetson, Yakovlev, Miller, Tammik, Tur. Ct.: Henn.

Arbitro: Pinheiro.

Ammoniti: Bastoni (I); Kristal, Anier (E).

