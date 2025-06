Qualificazioni Mondiali 2026: un’Italia da vergogna crolla in Norvegia

Comincia con un tonfo umiliante il cammino degli azzurri, travolti a Oslo con un pesante 3-0

Esordio da incubo per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. A Oslo, gli azzurri subiscono un pesante e umiliante 3-0 con una Norvegia dominante in ogni fase di gioco.

Match chiuso e deciso nel primo tempo per le reti di Sorloth (14’) Nusa (34’) e Haaland (42’), che hanno regalato alla nazionale guidata da Solbakken una serata perfetta, proiettandola in testa al Girone I a punteggio pieno con 9 punti, candidandosi così come principale favorita per la qualificazione diretta.

Per l’Italia, invece, la sconfitta pesa già in maniera significativa dopo appena una gara, con lo spettro dei playoff che incombe sin dall’inizio del cammino.

Norvegia-Italia 3-0 (3-0)

Reti: 14′ Sorloth, 34′ Nusa, 42′ Haaland.

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem (71’ Stigard), Wolfe (75’ Pedersen); Odegaard, Berge, Thorsby (46’ Berg), Nusa (75” Bobb); Haaland, Sorloth (83’ Larsen). Panchina: Dyngeland; Selvik; Gundersen; Aasgaard; Dannum; Schjelderup; Johnsen. Ct. Solbakken.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta (72’ Orsolini), Barella, Rovella (46’ Frattesi), Tonali, Udogie (83’ Dimarco); Raspadori (83’ Ricci), Retegui (72’ Lucca). Panchina: Meret; Carnesecchi; Gatti; Casadei; Rugani; Ranieri, Cambiaso. Ct. Spalletti.

Arbitro: Sánchez (Spagna).

Ammoniti: Thorsby e Berg (N) per gioco scorretto.

Note: angoli 6-1. Recuperi 3’/4′.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author