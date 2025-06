Qualificazioni Mondiali 2026: l’Italia riparte con un 2-0 sulla Moldavia

Dopo il ko con la Norvegia e l’addio a Spalletti, gli azzurri trovano i primi tre punti nel Gruppo I

REGGIO EMILIA – L’Italia conquista i primi tre punti nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 superando la Moldavia per 2-0 al Mapei Stadium, nel secondo turno del Gruppo I. Dopo la pesante e umiliante sconfitta con la Norvegia, che è costata la panchina a Luciano Spalletti, la Nazionale riparte con un successo che interrompe le polemiche e offre un segnale di reazione.

Nel primo tempo gli azzurri faticano a trovare ritmo, rischiando su un gol annullato a Nicolaescu e su alcune sortite avversarie, ma colpiscono una traversa con Ranieri prima di passare in vantaggio al 40’ con una conclusione ravvicinata di Raspadori, abile a concretizzare un’azione insistita.

A inizio ripresa, al 50’, arriva il raddoppio: dopo una giocata sulla destra di Orsolini, Cambiaso si fa trovare pronto in area e firma il 2-0. Il risultato, però, non cambia più, nonostante l’Italia provi ad aumentare il bottino per migliorare la differenza reti.

Con questo successo, gli Azzurri salgono a quota 3 punti, cercando di rimettersi in corsa nel girone dopo l’avvio complicato.

