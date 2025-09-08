Qualificazioni Mondiali 2026, Israele-Italia 4-5: highlights

ISRAELE-ITALIA 4-5 HIGHLIGHTS
RETI: 16′ autorete Locatelli (IS), 40′ Kean (IT), 52’ Dor Peretz (IS), 54’ Kean (IS), 58’ Politano (IT), 81’ Raspadori (IS), 87’ autorete Bastoni (IS), 89’ Dor Peretz (IS), 90’+2’ Tonali (IT).
ISRAELE 4231: Da. Peretz; Dasa (65’ Jehezkel), Nachmias, Lemkin (9′ Shlomo, 87’ Turgerman), Revivo; E. Peretz, Do. Peretz; Khalaili (65’ Baribo), Gloukh, Solomon; Biton (65’ Mizrahi). Panchina: Glazer, Nir On, Gandelman, Shua, Kanichowsky, Blorian, Azoulay. Ct. Ben Simon.
ITALIA 433: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (78’ Cambiaso); Tonali, Locatelli, Barella (68’ Frattesi); Politano (68’ Orsolini), Kean (78’ Raspadori), Retegui (88’ Maldini). Panchina: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Calafiori, Esposito. Ct. Gattuso.
Arbitro: Vincic (Slovenia).
