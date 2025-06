Quale futuro per il calcio a Molfetta? Tifosi e cittadini si incontrano

Da qualche settimana è nato il comitato spontaneo “Tifosi Molfetta”, un gruppo di appassionati delle sorti delle squadre di calcio cittadino, troppo spesso agli onori della cronaca per amari risultati sportivi. Non ultimo la deludente stagione calcistica appena tramontata.

Il comitato “Tifosi Molfetta” e il gruppo organizzato “Molfetta Ultras 2009” incontrano la città sabato 14 giugno, alle ore 18, presso la sala conferenze comunale in Piazza Municipio per dialogare sul tema “Il futuro del calcio a Molfetta, criticità attuali e prospettive per una rinascita”.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di confrontarsi apertamente con la cittadinanza, i tifosi, le istituzioni, la classe imprenditoriale e gli addetti ai lavori sulle problematiche che sta attraversando il calcio a Molfetta.

Durante l’incontro saranno analizzate le ragioni su cui si fondano le recenti contestazioni e si discuterà sulla necessità di aprire un nuovo capitolo per poter rilanciare il progetto sportivo-calcistico in città. L’obiettivo è cercare di smuovere le coscienze e interessare l’imprenditoria locale alla costruzione di un progetto solido e ambizioso, consono alle aspettative e alle categoria che merita la città di Molfetta. L’ambizione è creare un progetto partecipato, sostenibile e che possa essere volano di crescita sociale ed economica.

L’obiettivo è favorire un clima e un dialogo costruttivo e propositivo. Tutti dobbiamo volere allo sport e al calcio cittadino. Tutti vorremmo essere un’eccellenza. E non parliamo di categorie sportive, ma di sogni, progetti e storia di calcio cittadino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author