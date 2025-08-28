28 Agosto 2025

Qcine, giustizia e legalità nel ricordo di Carlo Legrottaglie

Michele Iurlaro 28 Agosto 2025
centered image

FRANCAVILLA FONTANA – Nel ricordo del carabiniere eroe Carlo Legrottaglie, Qcine chiude l’edizione 2025 con la presenza sul palco del presidente di Anm Lecce Giuseppe De Nozza.  

 

 

