“Puzzi come la merda”: insulti e sputi a un bimbo italo-africano

A Gioia del Colle (Bari) un bambino di 11 anni è stato aggredito verbalmente e sputato per strada: la denuncia della mamma su Facebook

Un grave episodio di razzismo ha scosso Gioia del Colle. Samuele, 11 anni, figlio di madre italiana e padre nigeriano, è stato insultato e preso a sputi da un coetaneo poco più grande, mentre era in strada con gli amici.

L’aggressione è avvenuta nella serata di venerdì 22 agosto. Il bambino è rientrato a casa in lacrime, sconvolto e con la bicicletta sporca di sputi. “Puzzi come la merda” sarebbe stata una delle frasi offensive rivolte contro di lui.

La mamma, Roberta Blasi, operatrice nei Servizi sociali di Cassano Murge, ha denunciato pubblicamente l’accaduto con un post su Facebook: “Mi vergogno profondamente per quanto accaduto. Vivo qui da 17 anni e ho scelto Gioia del Colle per crescere i miei bambini in serenità. Se dinamiche di odio razziale stanno nascendo, dobbiamo fermarle subito, tutti insieme”.

La mamma di Samuele ha raccontato che prima di rendere pubblica la vicenda ha chiesto al figlio se fosse d’accordo: “Nonostante il trauma, è stato lui a spingermi ad andare avanti. Era una delle prime volte che gli avevo concesso di fare un giro da solo con i suoi amichetti”. I genitori hanno annunciato l’intenzione di presentare denuncia in procura.

La comunità locale ha reagito con fermezza, esprimendo solidarietà alla famiglia. Anche il sindaco Giovanni Mastrangelo ha contattato i genitori di Samuele, mettendo a disposizione gli uffici comunali per fare chiarezza.

“Ringrazio tutte le persone che ci hanno espresso vicinanza: siete la dimostrazione che la maggioranza è dalla parte dell’amore e del rispetto”, ha concluso la madre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author