Putin apre a tregua in Ucraina, Trump minaccia sanzioni alla Russia

Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe disposto a valutare una tregua temporanea in Ucraina, ma solo a condizione che si registrino progressi concreti verso un accordo di pace definitivo. Lo riporta Bloomberg, sottolineando che Mosca pretende una chiara intesa sui principi della futura pace.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di stare valutando ampie sanzioni contro la Russia, che resterebbero in vigore fino al raggiungimento di un cessate il fuoco e di un accordo di pace duraturo. “L’Europa non sa come mettere fine alla guerra, io penso di sapere come fare”, ha aggiunto.

Intanto, Kiev ha impiegato per la prima volta i caccia Mirage francesi contro le forze russe, segnando un’escalation significativa nel conflitto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author