Putignano, trattore si ribalta: soccorso dei vigili del fuoco salva il conducente

Un trattore si è ribaltato oggi intorno alle 13:15 a Putignano, intrappolando il conducente sotto il veicolo. I vigili del fuoco del Comando di Bari sono intervenuti sul luogo dell’incidente, utilizzando divaricatori e cuscini pneumatici per sollevare il mezzo. Nonostante fosse stato allertato l’elicottero del reparto volo per velocizzare le operazioni, i pompieri sono riusciti a estrarre l’uomo prima dell’arrivo del velivolo. Il conducente, che ha riportato alcune fratture, è stato poi affidato agli operatori sanitari del 118 in buone condizioni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

