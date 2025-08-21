Putignano, la grande classica torna con il Carl Orff Music Festival

PUTIGNANO – Un programma imperdibile per gli amanti della musica classica, un cast di livello internazionale e un’attenzione alle eccellenze del territorio scoperte nei conservatori della regione.
Dal 29 agosto al 7 settembre torna a Putignano per la sua XIX edizione il “Carl Orff Music Festival”, il festival internazionale di musica classica fondato in Puglia dall’indimenticato violoncellista americano Michael Flaksman, organizzato dall’Associazione ArtisticoMusicale Carl Orff.
