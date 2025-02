Putignano, il Gran Cornuto dell’anno è Vasile di Adp

PUTIGNANO – Dopo Nunzia Caputo, la signora delle orecchiette e Antonio Decaro, a essere incoronato “Gran cornuto dell’anno” è stato Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. Si aprono così i festeggiamenti per il giovedì grasso di Putignano, giornata dedicata agli uomini sposati. Il prologo in primissima mattinata, alle prime luci dell’alba quando nel chiostro comunale si è riunita l’Accademia dei Cornuti insieme ai Cucibocca per il “rito al caminetto del Quinto Quarto”. Poi, il primo cittadino, Michele Vinella, ha consegnato le chiavi della città all’Accademia delle Corna che ha dato il via al tradizionale corteo per le vie cittadine, alla colazione nella piazzetta di Santo Stefano piccolo e in ultimo all’elezione del Gran Cornuto dell’anno.

