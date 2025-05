Putignano, donna aggredita alle spalle con un coltello

PUTIGNANO – Sarebbe stata aggredita alla spalle da un uomo armato di coltello mentre era in campagna intenta a raccogliere ortaggi. Ne avrà per 10 giorni la donna anziana che questo pomeriggio avrebbe subito l’aggressione apparentemente per futili motivi. I fatti nelle campagne di Putignano, nel sud est Barese. Ad allertare forze dell’ordine e 118, alcuni passanti che avrebbero assistito all’aggressione. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione che avrebbero già individuato l’aggressore.

