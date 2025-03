Putignano, Carta & Colore di Paolo e Vito Mastrangelo vince l’edizione 2025

È l’Ass. “Carta&Colore” di Paolo e Vito Mastrangelo il gruppo vincitore della 631ª edizione del Carnevale di Putignano, che sposa il binomio tra pace e sovversione con il carro allegorico “Fiori nei cannoni”, un inno alla pace e alla speranza, con l’obiettivo di ribaltare, trasformare una situazione di distruzione in una vera esplosione di colori. Perché è la pace la vera sovversione oggi, come ha sottolineato Nicola Lagioia, già Premio Strega e direttore del Salone del Libro di Torino, nonché presidente della giuria tecnica del Carnevale 2025, nella lectio magistralis tenuta ieri pomeriggio in piazza sui temi dei riti, delle origini e dei risvolti sociali del Carnevale, introdotto dal direttore filosofico della kermesse Andrea Colamedici.

Oltre 18 mila spettatori per la giornata finale dedicata ai 7 carri allegorici, 6 gruppi e 6 maschere di carattere nel gran finale in notturna, suggellato dall’esibizione sul Palco del Boom in Piazza Principe di Piemonte de L’Orchestra della Notte della Taranta, in un connubio tra grandi manifestazioni identitarie pugliesi e del Sud Italia, promosse da due fondazioni regionali, per oltre un’ora di danze, movenze e ritmi del ballo più popolare del Salento. Gran finale ai bagordi della manifestazione con l’esibizione richiesta a gran voce dal pubblico di N.A.I.P., il divertimento assicurato da Jimmy Tastiera e il rito de La Campana dei Maccheroni con l’ultima abbuffata di pasta al sugo di carne, vino e balli sfrenati prima della mezzanotte, al suono dei rintocchi della campana che annuncia l’arrivo della Quaresima e la fine della festa, suggellato dalla “pioggia” di farinella.

Un successo la novità del voto popolare tramite l’app del Carnevale di Putignano con oltre 2.500 preferenze che hanno decretato il vincitore del pubblico (tra residenti e possessori di biglietto).

LA PREMIAZIONE E I RICONOSCIMENTI SPECIALI

Sul palco del Boom l’attesa premiazione dei carri allegorici, dei gruppi e delle maschere di carattere alla presenza del CdA della Fondazione Carnevale, in primis del Presidente Danilo Daresta, e del Sindaco Michele Vinella in rappresentanza dell’intera Amministrazione Comunale.

Di seguito le categorie, le classifiche e i premiati:

CLASSIFICA CARRI ALLEGORICI

1. “Fiori nei cannoni” – Ass. Carta&Colore di Paolo e Vito Mastrangelo

2. “Che cuore grande che hai!” – Ass. cArteinRegola di Deni Bianco

3. “Paradiso 2.0” – Ass. L’isola che non c’è di Diego Simone

4. “Regeneratio” – Ass. Cartaland di Marino Guarnieri

5. “Le Gardien” – Ass. Carta in Festa di Domenico Galluzzi e Lello Nardelli

6. “Siamo fuori dal gregge” – Ass. “Carta Bianca” di Francesco Lippolis

7. “Sovvertigine” – Ass. Con le mani di Angelo Loperfido

PREMI SPECIALI

Coreografia e utilizzo musica: “Fiori nei cannoni” – Ass. Carta&Colore di Paolo e Vito Mastrangelo

Movimenti e meccanica: “Fiori nei cannoni” – Ass. Carta&Colore di Paolo e Vito Mastrangelo

Modellazione e qualità della cartapesta: “Che cuore grande che hai!” – Ass. cArteinRegola di Deni Bianco

Aspetti cromatici e Uso del colore: “Che cuore grande che hai!” – Ass. cArteinRegola di Deni Bianco

Fattore Meraviglia: “Fiori nei cannoni” – Ass. Carta&Colore di Paolo e Vito Mastrangelo

Capacità di satira e allegoria: ex aequo “Che cuore grande che hai!” – Ass. cArteinRegola di Deni Bianco e “Paradiso 2.0” – Ass. L’isola che non c’è

CLASSIFICA VOTO POPOLARE

1) “Fiori nei cannoni” – Ass. Carta&Colore di Paolo e Vito Mastrangelo

2) “Che cuore grande che hai!” – Ass. cArteinRegola di Deni Bianco

3) “Siamo fuori dal gregge” – Ass. “Carta Bianca” di Francesco Lippolis

4) “Regeneratio” – Ass. Cartaland di Marino Guarnieri

5) “ParadisO 2.0” – Ass. L’isola che non c’è di Diego Simone

6) “Sovvertigine” – Ass. Con le mani di Angelo Loperfido

7) “Le Gardien” – Ass. Carta in Festa di Domenico Galluzzi e Lello Nardelli

PRIMI TRE CLASSIFICATI MASCHERE DI CARATTERE

1. SOVVERSIMPSON – Ass. culturale “Fralljios” e “Annacost”

2. IL CORIANDOLAIO – Stefano Catera

3. SVEGLIA È CARNEVALE – Angelo Calicchio

PRIMI TRE CLASSIFICATI GRUPPI MASCHERATI

1. SOVVERSIMPSON – Ass. culturale “Fralljios”

2. SOVVERSIONI DELL’ANTICO REGNO – Ass. Il Coriandolo

CARNIVAL IN LOVE – Ass. Officina del Benessere

3. I RIBELLI DELL’ISOLA TAKATUKA – I.C. De Gasperi-Stefano da Putignano

