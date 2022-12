Condividi su...

BARLETTA – Matteo Di Piazza è il nuovo centravanti del Barletta e sarà a disposizione di mister Francesco Farina già nel match di domenica in casa della Puteolana. Dopo il pareggio di Altamura, i biancorossi ripartono dalla Campania per inseguire la Cavese capolista. Lo stesso attaccante siciliano ha presentato il match del weekend nella sua prima intervista ufficiale.

Non sono mancati i riferimenti all’ultima esperienza di Brindisi, conclusa con pareri discordanti negli ambienti del tifo messapico. Di Piazza fa il punto sulla prima parte di stagione.

Con il giocatore già a disposizione, aumentano le soluzioni offensive di Farina che però potrebbe valutarne anche un ingresso a partita in corso. Massima concentrazione per i biancorossi, che non possono permettersi di sottovalutare la sfida di Pozzuoli.