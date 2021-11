MESAGNE- Hanno notato un continuo viavai di ragazzi noti come assuntori di droghe e i poliziotti hanno deciso di vederci chiaro: dopo diversi appostamenti e osservazioni, è finito ai domiciliari un 31enne mesagnese già noto alle forze dell’ordine.

È accaduto nel pomeriggio di sabato 13 novembre, quando, durante mirati servizi, il personale del Commissariato di Mesagne ha arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, C.F., trentunenne mesagnese con precedenti specifici, oltre che per estorsione.

In particolare, a seguito di attività info-investigativa e di specifici servizi di appostamento e pedinamento, gli operatori del Commissariato di Mesagne, dopo aver notato movimenti sospetti di alcuni soggetti noti come assuntori, nei pressi della casa dell’odierno arrestato, hanno iniziato un servizio di appostamento e di osservazione. Infatti, dopo poco, gli investigatori hanno notato un soggetto, il quale dopo aver citofonato alla predetta abitazione, ha ricevuto sull’uscio della stessa, un involucro dall’arrestato, poi risultata essere cocaina.

Pertanto, gli operatori di polizia appostati a pochi metri, sono intervenuti immediatamente, bloccando l’acquirente, poi segnalato all’autorità amministrativa ex art. 75 Dpr 309/90. A seguito della successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato e sequestrato un bilancino di precisione perfettamente funzionante, del materiale utile al confezionamento e somme di denaro.

Visti gli elementi di reità, l’uomo fermato è stato quindi arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente e, dopo le formalità di rito, per disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.