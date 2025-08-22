22 Agosto 2025

Punta Prosciutto, nate 60 tartarughine Caretta Caretta sulla spiaggia

Redazione 22 Agosto 2025
Un fiocco rosa illumina la spiaggia di Punta Prosciutto, dove nelle scorse notti si sono schiuse le uova di Caretta caretta, dando vita alla suggestiva corsa verso il mare di sessanta piccole tartarughe marine. L’evento conferma la presenza stabile della specie protetta nella Riserva Marina di Porto Cesareo, a testimonianza del lavoro di monitoraggio e tutela portato avanti dalle istituzioni locali, in primis l’Area Marina Protetta Porto Cesareo.

Il nido era stato individuato a luglio grazie alla segnalazione di alcuni bagnanti che, con sorpresa, avevano assistito alla deposizione da parte di una tartaruga adulta. L’episodio si era verificato in località Punta Prosciutto, nel territorio della frazione di Torre Lapillo. La Capitaneria di Porto di Torre Cesarea aveva immediatamente allertato i biologi dell’Amp e il Centro Recupero Tartarughe di Calimera, consentendo un intervento tempestivo insieme agli ispettori ambientali.

Grazie a un’azione congiunta, l’area di nidificazione era stata messa in sicurezza e recintata, garantendo protezione nonostante l’afflusso di turisti e curiosi richiamati dall’evento.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consorzio di gestione dell’Amp, Pasquale Coppola, e dal direttore Marco D’Adamo. “Queste nuove nascite sono l’ennesima dimostrazione del buon lavoro di tutela della biodiversità svolto dai nostri biologi e collaboratori. Grazie anche a turisti e bagnanti che hanno rispettato le prescrizioni: insieme possiamo costruire un ambiente più sano ed ecosostenibile”, ha dichiarato Coppola.

