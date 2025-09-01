Pulsano, l’estate della Bandiera Blu

La città turistica di Pulsano traccia un bilancio positivo dell’estate 2025 che ormai volge al termine. “Malgrado l’incendio – dice il sindaco – resta l’estate in cui abbiamo conquistato la bandiera blu” Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts Tags: bandiera blu Bandiera Blu Pulsano Pulsano Sindaco di Pulsano Continue Reading Previous Fials Taranto: “Sanità al collasso, promesse tradite e ora un buco da 350 milioni” potrebbe interessarti anche Fials Taranto: “Sanità al collasso, promesse tradite e ora un buco da 350 milioni” 1 Settembre 2025 Giovanni Sebastio Martina Franca: una festa per celebrare la bombetta 1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro La forza di un passo: la storia di Arturo Mariani 1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro Tornano i treni Bari-Taranto 1 Settembre 2025 Marzia Baldari Truffe e legalità: a S. Giorgio Jonico Sigfrido Ranucci 1 Settembre 2025 Laura Milano Taranto, Maiorino: “La città ricordi Rodolfo Valentino” 1 Settembre 2025 Leo Spalluto
potrebbe interessarti anche
Fials Taranto: “Sanità al collasso, promesse tradite e ora un buco da 350 milioni”
Martina Franca: una festa per celebrare la bombetta
La forza di un passo: la storia di Arturo Mariani
Tornano i treni Bari-Taranto
Truffe e legalità: a S. Giorgio Jonico Sigfrido Ranucci
Taranto, Maiorino: “La città ricordi Rodolfo Valentino”