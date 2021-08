Pulsano | Incidente mortale, perde la vita giovane motociclista

Ancora una vittima della strada, nella notte di Ferragosto ha perso la vita un giovane in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 123 che da Pulsano conduce a Monacizzo, in località Bagnara. La vittima di 31 anni originaria della provincia di Brindisi abitava a Manduria, viaggiava in sella ad una Honda Fantom. Poco prima delle due della scorsa notte sono giunte al 112 telefonate di automobilisti in transito che segnalavano la presenza di una motocicletta in un terreno incolto. Quando i soccorsi sono giunti sul posto per 31enne non c’era più nulla da fare, sarebbe deceduto sul colpo, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Torricella, da appurare la dinamica del sinistro, Non si esclude che l’uomo per cause da accertare, abbia perso il controllo del veicolo.