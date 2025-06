Pulsano, gazebo vola e travolge presenti: grave una donna

Colpita alla testa, ha riportato la frattura di due vertebre del collo oltre a 15 punti di sutura. Feriti anche diversi bambini

Momenti di panico nel primo pomeriggio di domenica 29 giugno al resort Monticchio di Pulsano (in provincia di Taranto): un improvviso colpo di vento ha fatto volare un gazebo provocando il ferimento grave di una donna di 45 anni e di diversi bambini.

Secondo quanto si apprende, la donna, che si trovava a bordo piscina per sorvegliare i suoi figli, è stata colpita violentemente alla testa riportando la frattura di due vertebre del collo oltre a 15 punti di sutura. Priva di sensi, la 45enne è stata soccorsa prima dai presenti poi dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove ora si trova ricoverata nel reparto di Neurochirurgia. Anche alcuni bambini che erano nell’acqua al momento dell’impatto col gazebo sarebbero rimasti feriti in modo serio.

L’episodio, che poteva avere conseguenze ben più tragiche, ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pulsano per i rilievi.

Si attendono nelle prossime ore conferme ufficiali da parte delle autorità locali e della direzione del resort. Resta da chiarire se le strutture fossero adeguatamente ancorate e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste per eventi all’aperto.

