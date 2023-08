Pulsano: Aggredita consigliera comunale Salamida

Per difendere un operatore ecologico, pesantemente offeso mentre cercava di ripulire un tratto di via Umberto, a Pulsano (Taranto), Anna Salamida, consigliera comunale con delega all’ambiente, è stata aggredita fisicamente e verbalmente da alcuni balordi che avevano sparpagliato di proposito e senza motivi l’immondizia per strada. Solo il tempestivo intervento di Polizia Municipale e Carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare. Ad annunciare l’aggressione è stata la stessa Anna Salamida attraverso la sua pagina Facebook.

Sull’episodio interviene l’onorevole Dario Iaia, coordinare provinciale di FdI Taranto: “Questa aggressione è un fatto grave su cui porre la massima attenzione, non va derubricato come un episodio di secondo piano. Taluni sono convinto che tutto sia possibile senza conseguenze rispetto ai propri comportamenti. Non è accettabile che un cittadino e amministratore venga sottoposto a un trattamento come quello descritto. A lei e a tutta l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Alfonso, va la mia solidarietà e vicinanza”.

”Sono fermamente convinto che il sindaco D’Alfonso e la sua amministrazione saranno assolutamente capaci di superare questo episodio e andare avanti programmando un futuro migliore per Pulsano, ascoltando i cittadini così come hanno fatto sinora. Il consigliere Salamida e tutta l’amministrazione hanno già dimostrato, fin dall’inizio del proprio mandato, di avere a cuore le sorti della propria città e, pur non essendo semplice gestire le problematiche, lo stanno facendo con serietà e competenza”, conclude Dario Iaia.

