Pullman partito da Lecce si ribalta sulla A16

Grave incidente sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, al km 100,5. Cinque autovetture e un pullman sono rimasti coinvolti nell’incidente, che ha provocato la morte di un automobilista.

Secondo le ricostruzioni iniziali, un primo scontro tra tre auto ha causato il decesso di un conducente, sbalzato fuori dal veicolo. Successivamente, un pullman in viaggio da Lecce a Roma, con a bordo 2 autisti e 38 passeggeri, ha tamponato uno dei veicoli coinvolti, finendo per ribaltarsi lungo una scarpata. Il bilancio è di 14 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

