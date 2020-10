Pullman a fuoco durante la corsa, tragedia fiorata (GUARDA IL VIDEO)

Condividi

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce è intervenuta per spegnere un incendio scoppiato a bordo di un autobus FSE che transitava sulla 7 Tre Campi Sal. - Lecce.

Al momento in cui si è verificato l’evento sull’autobus non c’erano passeggeri. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso la rapida estinzione dell’incendio, evitando che questo potesse creare ulteriori e più gravi danni.