TARANTO- Dopo il potenziamento attuato nei quartieri in cui avviene mensilmente, lo spazzamento meccanico notturno arriva in via sperimentale anche in altre parti della città.

Si tratta di un’estensione del servizio, già attuata dall’amministrazione Melucci lo scorso mese a Talsano e Lama, che martedì 30 e mercoledì 31 agosto toccherà Paolo VI.

“Avevamo dato l’indirizzo preciso – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – di attivare tutte le soluzioni utili a garantire ancor maggiore decoro e pulizia sull’intera città, con particolare riguardo ai quartieri periferici. Grazie all’efficace sinergia realizzata da Kyma Ambiente e Polizia Locale stiamo ottenendo questo risultato. Per una pulizia approfondita sarà fondamentale l’assenza di auto in sosta. Per questo nei prossimi giorni, secondo quanto disposto da un’apposita ordinanza, posizioneremo la segnaletica mobile che individuerà le aree dove non si potrà parcheggiare, pena la rimozione del veicolo. Siamo certi, tuttavia, che i cittadini presteranno la massima collaborazione”.

È previsto il temporaneo divieto di sosta da mezzanotte alle 5 del 30 agosto in viale della Repubblica, via della Tecnica, piazza Carnevale, via Latorre, via Pastore, viale della Liberazione, via Montessori, via Tagariello e via Torraco. Il 31 agosto, invece, sempre da mezzanotte alle 5 non si potrà parcheggiare in via Salvemini, via Miglioli, viale del Lavoro (da via De Gasperi a via Amalfi), via Cannata (da via 4 novembre alla caserma dei Carabinieri), via Nenni, via Grandi e via Buozzi (da via Cannata a viale del Lavoro).