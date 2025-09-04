Pugno duro della questura di Bari contro il degrado in città: emessi 5 divieti di accesso

Bari, 4 settembre 2025 – La Questura di Bari ha annunciato l’emissione di cinque provvedimenti di divieto di accesso a determinate aree urbane, un’azione decisa per contrastare il degrado e l’illegalità nel capoluogo pugliese.

I provvedimenti, basati sulla legge 48/2017, hanno una durata che varia da uno a due anni e coinvolgono cittadini stranieri di nazionalità egiziana, libanese e tunisina, resisi responsabili di reati come spaccio di droga, risse e minacce.

Due delle misure sono state disposte a carico di un cittadino egiziano e un cittadino libanese, entrambi sorpresi con dosi di cocaina e hashish nei pressi della Facoltà di Giurisprudenza, una delle zone più frequentate da studenti e cittadini.

Altri due provvedimenti sono stati emessi nei confronti di due cittadini egiziani, coinvolti in una rissa nei pressi del chiosco “El Chiringuito” al Molo San Nicola. I due sono stati trovati in possesso di un bastone e una bottiglia.

Infine, un ulteriore provvedimento di divieto di accesso è stato emesso nei confronti di un cittadino tunisino, accusato di minacce in un episodio avvenuto nelle vicinanze della Facoltà di Giurisprudenza. Il provvedimento ha una durata di due anni e gli vieta l’accesso a un locale in via Nicolai e alle zone limitrofe, inclusa Piazza Cesare Battisti.

Queste misure, come sottolineato dalla Questura di Bari, mirano a garantire la sicurezza nelle zone maggiormente frequentate da studenti e cittadini, in un’ottica di contrasto ai fenomeni di degrado e illegalità che compromettono il vivere civile.

