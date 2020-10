Condividi

Siamo entrati nella prima fabbrica pubblica di DPI attivata in Italia dalla Regione Puglia insieme alla Protezione Civile regionale. La struttura riesce a produrre 45 mila mascherine chirurgiche e 22mila FP2 e FFP3. La fabbrica ha anche un laboratorio di prova per la verifica della qualità dei prodotti, per mantenere gli standard di qualità acquisiti. Lo scopo produttivo è quello di fornire DPI per mantenere in sicurezza il sistema sanitario anche in caso di penuria di mercato.