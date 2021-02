Puglia | Vaccinazioni, Vizzino: “adesso tempi certi per le somministrazioni”

“La Puglia accelera sulla campagna di vaccinazione per contrastare la diffusione della pandemia da covid 19”.

Lo dichiara, in una nota, il consigliere Regionale Mauro Vizzino, presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia.

“Entro questa settimana sarà completata la vaccinazione del personale sanitario, mentre entro la prossima settimana sarà ultimata quella del personale delle farmacie. Nel frattempo, si partirà con le prenotazioni (presso i Cup o qualsiasi farmacia) per i vaccini da somministrare agli over 80, in maniera tale da poter effettuare una programmazione capillare, estendendo a tutti i comuni la possibilità di vaccinare attraverso ambulatori realizzati in locali messi a disposizione prevalentemente dai Comuni.

La fase successiva, invece, riguarderà il personale delle forze dell’ordine ed il personale scolastico. Il tutto, potrebbe essere completato entro il mese di marzo, sempre che arriveranno in Puglia le dosi di vaccino oggetto della programmazione nazionale.

Il tutto, è emerso nel corso dei lavori della Commissione Sanità della Regione Puglia durante i quali, così come richiesto dal Presidente Mauro Vizzino, si è registrata la presenza dell’Assessore alla Salute Pierluigi Lopalco, del Direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del coordinatore della campagna vaccinale Michele Conversano”.

“L’obiettivo è mettere quanto prima in sicurezza la popolazione anziana della nostra regione – ha affermato Vizzino – oltre al personale sanitario, alle forze dell’ordine ed al personale scolastico. Oggi abbiamo potuto riscontrare che la Regione Puglia ha predisposto quanto occorre per raggiungere tale obiettivo entro la fine di marzo. Dopo di che partirà la vaccinazione per il resto della popolazione, con la conseguente realizzazione degli Hub, anche in considerazione del numero elevato di vaccini da somministrare”.

La Commissione Sanità, in ogni caso, seguirà attentamente tutti gli sviluppi della situazione, anche attraverso i dati che verranno forniti dal Dipartimento Salute.