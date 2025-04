Puglia, una Pasqua solidale con la “spesa sospesa”

Con quasi 500mila persone in povertà assoluta e 850mila in povertà relativa, la Puglia affronta la Pasqua all’insegna della solidarietà. Coldiretti Puglia, attraverso i mercati contadini di Campagna Amica, rilancia l’iniziativa della spesa sospesa: un gesto semplice ma concreto per donare cibo a chi è in difficoltà, ispirato all’usanza del “caffè sospeso”.

Frutta, verdura, salumi e formaggi a km zero per i più fragili

Nei mercati contadini, i cittadini possono acquistare prodotti agroalimentari Made in Italy e lasciarli “in sospeso”, destinandoli a enti caritativi e servizi sociali locali. A Brindisi, ad esempio, l’iniziativa è ormai strutturale. I pacchi vengono distribuiti in forma riservata per rispettare la dignità di chi riceve aiuti.

Una povertà sempre più diffusa

La crisi economica ha allargato la platea dei “nuovi poveri”: piccoli commercianti, artigiani, lavoratori a tempo o nel sommerso. Cresce anche la povertà alimentare tra i minori, con un aumento del 12% degli under 15 costretti a ricorrere agli aiuti. A rischio anche anziani e migranti.

Oltre 10 milioni di chili di cibo donati

Negli ultimi sei anni, grazie alla Spesa sospesa, sono stati raccolti oltre 10 milioni di chili di cibo e aiutati più di 400mila nuclei familiari in tutta Italia, di cui 100mila con bambini in grave stato di privazione.

Un gesto che fa la differenza

“La solidarietà della filiera agricola è un segno tangibile di vicinanza alle fasce più fragili, un modo per garantire dignità e nutrimento anche durante le feste. In un momento in cui la povertà cresce, il cibo diventa un ponte tra chi ha bisogno e chi può offrire un aiuto”, sottolinea Coldiretti.

