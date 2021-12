BARI – Nonostante un sensibile aumento dei contagi negli ultimi sette giorni e l’accertata presenza di 7 casi di variante Omicron la Puglia resta in zona bianca per un’altra settimana ed è la seconda regione Italiana con l’incidenza più bassa di infezioni.

79,2 contagi ogni 100mila abitanti, più alta solamente del Molise e lontanissima dai quasi 567 registrati in provincia di Bolzano e dai 499 del Veneto, che da lunedì sarà in zona gialla. Basso anche il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali resta sotto la soglia di allerta: nelle terapie intensive è fermo al 4,6% e nei reparti di Medicina al 5,1%. La campagna vaccinale prosegue a spron battuto: 1 milione le terze dosi somministrate mentre anche tra i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni, fascia in cui la Puglia ha una copertura superiore alla media nazionale (0,6% del target complessivo contro lo 0,4% italiano). Ieri sono stati immunizzati i primi cinquemila giovanissimi nei centri di cura e nelle scuole, e oggi altri 800 bambini hanno ricevuto il vaccino nella sola provincia di Bari. Complessivamente sono 6.492 le persone attualmente positive (oltre 350 in più rispetto alle 24 ore precedenti) 142 quelle persone ricoverate in area non critica (16 in più rispetto a 24 ore prima. “Più ci vacciniamo più forte sarà lo scudo contro il Covid” ha dichiarato il governatore Emiliano commentando il dato che vede la nostra Regione con l’88% di vaccinati con una dose, più del 3% rispetto alla media nazionale.