Turismo, “in Puglia offerta giusta”: imprenditore risponde a Bettina

ORIA – Nessun caro vacanza, ma solo un’offerta variegata per tutte le tasche. L’imprenditore brindisino Angelo Lippolis risponde a Bettina, la collega milanese che aveva criticato, con un video diventato virale, la presunta speculazione degli operatori del settore turistico pugliese. Il servizio.

Angelo VS Bettina, Lopane tifa Puglia

Dopo la pubblicazione dello “sfogo” di Lippolis sul blog del Fatto Quotidiano, lo stesso imprenditore ha condiviso con la redazione un sms inviato dall’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane.

“Caro Angelo, grazie. Standing ovation per te. L’ho letto con grande piacere d’animo. Quella Bettina poi è stata una delle cose più allucinanti di questa assurda estate. Soprattutto per quel modo con cui pronunciava la parola “semplicità”… La Puglia – questa la considerazione dell’assessore – per lei non può che essere semplice. Non autentica. Non identitaria. Nemmeno genuina. Ma semplice. Come per dire, voi non abbiate alcuna pretesa di crescere. Della serie… lo spritz si è fermato a Eboli”.

