Puglia tra le regioni con più eccellenze alla maturità: 5,5% con lode

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso i dati relativi agli esami di maturità 2024, confermando anche per la Puglia risultati in linea con l’anno precedente. In regione è stato ammesso agli esami il 96,5% degli studenti, e tra questi ha ottenuto il diploma il 99,7%.

Sul fronte delle votazioni finali, la Puglia si distingue ancora una volta per l’elevato numero di eccellenze. Il 5,5% dei maturandi ha ottenuto il punteggio massimo con lode, una percentuale nettamente superiore alla media nazionale, che si attesta al 2,8%. La regione si posiziona così tra le migliori del Sud e dell’intero Paese, dietro solo alla Calabria (6,1%) e davanti alla Sicilia (4,7%).

Per quanto riguarda i diplomati con voto 100, la Calabria guida la classifica con una percentuale pari al 12%. Anche in Puglia questa fascia di eccellenza è ben rappresentata, contribuendo a confermare il buon livello di preparazione degli studenti meridionali.

A livello nazionale, oltre la metà degli studenti ha ottenuto una votazione compresa tra 61 e 80, mentre circa 3 su 10 hanno conseguito un punteggio tra 71 e 80. Anche in Puglia, queste fasce risultano prevalenti, ma con una presenza superiore della fascia alta, testimoniata dall’incidenza di voti eccellenti.

