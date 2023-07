Puglia: stop a caminetti e stufe a legna se c’è inquinamento

Nei Comuni dove si dovessero presentare criticità per la qualità dell’aria per lo sforamento continuo dei valori massimi di PM10, si potrà vietare l’uso per il riscaldamento di caminetti o stufe a legna. E’ quanto ha deciso la Giunta Emiliano spiegando nel documento che “nei comuni nei quali i rapporti integrati di qualità dell’aria predisposti annualmente da Arpa Puglia evidenzino criticità correlabili, in tutto o in parte, all’utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse” si potranno prevedere “limitazioni all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse privi di certificazione ambientale, ovvero con classe di prestazione emissiva inferiore a tre stelle. Previste anche campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell’aria.

