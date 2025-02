Puglia sotterranea, sei weekend per promuovere la Città delle Grotte

Visita alle Grotte, centro storico, degustazioni tipiche e il gran finale con Hell in The Cave ed Hell Experience. Si aprirà così, venerdì 14 febbraio, il primo weekend di Puglia Sotterranea – Arte e cultura da scoprire”, ideato da AlephTheatre in collaborazione con il partner pubblico Grotte di Castellana srl e con numerosi partner privati del settore turistico e finanziato da Regione Puglia e ARET PugliaPromozione. “Puglia Sotterranea” propone sei weekend tra febbraio e aprile 2025 per promuovere Castellana Grotte come una meta non “mordi e fuggi” ma attraverso un turismo culturale e sostenibile. Attraverso visite, itinerari, degustazioni e spettacoli, l’iniziativa punta a valorizzare le eccellenze locali, educare al rispetto ambientale e rilanciare la città per un turismo responsabile.

