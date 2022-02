Puglia- Rivedere le nuove norme sui superbonus è diventata una reale necessità e così il senatore Dario Damiani ha partecipato alla riunione organizzata dal coordinatore dei dipartimenti, Alessandro Cattaneo, insieme al viceministro alle Attività produttive Gilberto Pichetto Fratin e ai dirigenti di Forza Italia che si occupano di casa, ambiente ed edilizia.

“Il governo intervenga immediatamente per correggere le nuove norme sul superbonus e tutti i bonus edilizi, perché già dal loro annuncio stanno bloccando i lavori in migliaia di cantieri. Bene ha fatto l’esecutivo a rendere più stringenti i controlli sulla cessione del credito per evitare abusi e truffe, per esempio con le regole di tracciabilità del sistema bancario, a patto che l’esigenza di ripristinare la legalità non si trasformi in burocrazia inutile. Lo Stato non può penalizzare cittadini e imprenditori onesti per colpa di pochi disonesti. Urgente intervenire subito con un nuovo decreto, le aziende non possono attendere i tempi di una discussione in Parlamento”, dichiara il senatore Damiani.