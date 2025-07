Puglia seconda in Italia per ecoreati: Bari tra le province più colpite

Secondo il report Ecomafia 2025 di Legambiente: regione prima per numero di arresti. “Criminalità organizzata sempre più aggressiva”

È la Puglia a occupare il secondo posto nel report Ecomafia 2025 stilato da Legambiente, una posizione che non lusinga il territorio e ne evidenzia la persistente esposizione ai reati ambientali. Secondo il dossier, nella regione si concentra il 10,2% del totale degli ecoreati registrati in Italia, per un totale di 4.146 reati accertati e 96 persone denunciate, con il numero più alto di arresti sul piano nazionale.

I reati riscontrati riguardano principalmente la gestione illecita dei rifiuti, la filiera del cemento, l’agroalimentare, i beni culturali e i reati contro gli animali. In particolare, la provincia di Bari figura come la seconda in Italia per numero di ecoreati, con 1.526 violazioni ambientali censite.

Sul fronte delle inchieste per corruzione ambientale, la Puglia si colloca al terzo posto, con 10 indagini attivate nel corso dell’anno.

“Ancora una volta la Puglia finisce sotto i riflettori per reati ambientali – ha commentato Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia -. Da una parte c’è il prezioso lavoro delle forze dell’ordine, dall’altra una criminalità organizzata sempre più aggressiva, che attraverso il traffico illecito di rifiuti costruisce reti criminali anche oltre i confini regionali”.

Nonostante la gravità del quadro, Legambiente evidenzia segnali di reazione positiva da parte del tessuto sociale: “Qualcosa sta cambiando, la società civile e le associazioni locali stanno reagendo. L’onda della legalità sta crescendo e rappresenta l’unica strada possibile per cambiare davvero rotta”, ha aggiunto Salzedo.

Legambiente: +14% di ecoreati nel 2024, 111 al giorno in Italia

Nel 2024 in Italia sono stati registrati oltre 40.000 reati ambientali, segnando un aumento del 14,4% rispetto all’anno precedente. In media si sono verificati 111,2 reati al giorno, ovvero 4,6 ogni ora. È quanto emerge dal Rapporto Ecomafia 2025 presentato da Legambiente, che fotografa l’espansione costante dell’illegalità ambientale sul territorio nazionale.

A crescere non sono solo i numeri degli illeciti, ma anche il giro d’affari legato alle ecomafie, che raggiunge i 9,3 miliardi di euro, così come il numero di clan coinvolti, arrivati a 389 tra il 1995 e il 2024. In aumento anche le inchieste per corruzione ambientale: 88 quelle avviate tra maggio 2024 e aprile 2025, il 17,3% in più rispetto all’anno precedente.

Nel dettaglio, la filiera del cemento resta quella più colpita, con 13.621 reati accertati, pari al 33,6% del totale, seguita dal ciclo dei rifiuti con 11.166 illeciti (+19,9%) e dai reati contro gli animali (7.222, +9,7%). Preoccupa inoltre l’impennata dei reati contro il patrimonio culturale, saliti a 2.956 (+23,4%).

Il 42,6% del totale dei reati ambientali si concentra nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. In particolare, la Puglia si colloca al primo posto in Italia per numero di arresti eseguiti nel settore ambientale, con 96 persone fermate. La regione è inoltre terza per numero di inchieste sulla corruzione negli appalti green, con 10 procedimenti attivati.

Anche nel settore agroalimentare, sebbene si registri una lieve flessione nei controlli (-2,7%), aumentano i reati e gli illeciti amministrativi (+2,9%) e gli arresti (+11,3%). Parallelamente, crescono anche le violazioni amministrative ambientali, arrivate a 69.949 (+9,4%), con una media di 191,6 illeciti al giorno.

Infine, tra i delitti più gravi previsti dal titolo VI-bis del Codice penale, al primo posto nel 2024 si conferma l’inquinamento ambientale, con 299 reati contestati. In totale, i delitti gravi sono stati 971 (+61,3% rispetto al 2023), con 1.707 persone denunciate. I controlli specifici su questi reati sono cresciuti del 28,7%, raggiungendo quota 1.812. Un dato che, secondo Legambiente, conferma l’efficacia della Legge 68 del 2015, che nel maggio 2025 ha celebrato il suo decimo anniversario.

