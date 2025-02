Puglia, scomparso ex vicepresidente Consiglio regionale

BARI – “Mimì credeva nella politica quale strumento più alto e capace di tradurre le istanze umane e sociali in opere di cui la comunità, e non il singolo, potesse fruire”. Così la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, ha ricordato, in apertura dei lavori dell’aula, Domenico Albano, ex vicepresidente del Consiglio regionale, eletto nel 1990 e scomparso questa notte. “Democristiano, nato a Volturino nel 1938, insegnante di inglese al liceo scientifico di Lucera – ha ricordato Capone -. Ancorato al suo territorio, ma capace di proiettarne l’immagine negli anni a venire, Mimì faceva parte di quei politici in grado di guardare lontano, oltre gli ostacoli della quotidianità. E infatti, lo slogan che scelse per accompagnare la sua sindacatura fu ‘Lucera oltre” . “Del trasformarsi della politica e dei partiti – ha aggiunto Capone – visse tutte le fasi, fino a essere uno dei costituenti dell’assemblea nazionale del Partito Democratico, mantenendo per le leve più giovani quel ruolo prezioso che assume chi riesce a trasformare il proprio vissuto in conoscenza per chi viene dopo”. “Credeva nei giovani – ha concluso Capone – nella loro capacità di studiare e approfondire, nel dono grande di saper lanciare il cuore oltre gli ostacoli, permettendo così alla società di crescere”.

