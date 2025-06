Puglia, Scalera passa alla Lega. De Blasi:“ Valore aggiunto per il nostro gruppo”

– “Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso di Antonio Scalera nel gruppo regionale della Lega. Una figura di lunga esperienza istituzionale, che saprà dare un contributo concreto, competente e coerente al percorso di crescita del nostro partito in Puglia.” Con queste parole, Gianni De Blasi, consigliere regionale, ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento per l’adesione del consigliere regionale Antonio Scalera alla squadra del Carroccio.

L’ingresso di Scalera, annunciato dal coordinatore regionale senatore Roberto Marti è stato accompagnato dalla nomina a capo del Dipartimento regionale Politiche Energetiche, Lavoro e Politiche Sociali. Un incarico di responsabilità che, secondo De Blasi, “conferma la volontà della Lega di rafforzare il proprio radicamento nei territori attraverso personalità autorevoli, capaci di interpretare i bisogni reali dei cittadini e di offrire risposte concrete”.

“La Lega in Puglia – ha aggiunto De Blasi – è un progetto politico sempre più solido, aperto e inclusivo. Con figure come Scalera e con l’ingresso della dottoressa Gianna Cavallo a Taranto, dimostriamo di voler crescere puntando su competenza, valori e visione. Sono certo che il contributo di Antonio sarà fondamentale per affrontare con maggiore forza le sfide che ci attendono in Regione e sul territorio”.

Il gruppo regionale della Lega rafforza così la sua componente moderata e si prepara a rilanciare il proprio impegno sui temi centrali del lavoro, delle politiche sociali e dello sviluppo energetico, con uno sguardo attento ai territori e alle istanze delle comunità locali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts