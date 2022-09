Puglia- È il Sud ad eleggere il senatore Salvini. È proprio il lavoro sul territorio del gruppo del coordinatore e senatore Roberto Marti ad assicurare il posto in Parlamento al Leader Leghista. Candidato come capolista nel listino, Salvini scatta proprio nella Regione dove la Lega si difende e non registra i dati preoccupanti delle altre regioni. Un lavoro capillare quello svolto dal gruppo leghista, al cui interno non si è risparmiato il consigliere Regionale Gianni De Blasi ma anche tutti i candidati ed i militanti. Un impegno però che non risparmierà da una riflessione ed una crisi che a livello nazionale sembra essersi già aperta.