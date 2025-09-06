6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Puglia, rinnovata la flotta Trenitalia regionale

Ilaria Delvino 6 Settembre 2025
centered image

BARI – Completato il rinnovamento della flotta Trenitalia in Puglia con la consegna dell’ultimo treno. Tecnologie avanzate per migliorare la qualità della permanenza a bordo e attenzione a sostenibilità e accessibilità

(a breve disponibile link al video)

About Author

Ilaria Delvino

Giornalista Professionista

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Sport – I consigli dell’ esperta per l’ autunno

6 Settembre 2025 Claudia Turba

Francavilla F. – Villa comunale palestra a cielo aperto

6 Settembre 2025 Radio Antenna Sud

Il “caso Tequila”: le dichiarazioni del Comune e della LNDC Animal Protection di Gravina

6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Gdf Bari, cambio al vertice delle Polizia Economico Finanziaria

6 Settembre 2025 Antonella Fazio

Bari, risse tra stranieri: altre tre denunce

6 Settembre 2025 Antonella Fazio

Regionali, Centrodestra a caccia di candidati

5 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

potrebbe interessarti anche

Lavello: una spinta decisiva per le imprese con 291 milioni di euro in bandi

6 Settembre 2025 Michael Logrippo

Puglia, rinnovata la flotta Trenitalia regionale

6 Settembre 2025 Ilaria Delvino

“La mia vita da prostituta”: intervista ad Alessia, squillo da trent’anni

6 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Brindisi Montagna: al parco della Grancia l’expo Pro loco Basilicata

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro