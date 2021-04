Puglia | Protezione Civile, Maurizio Bruno presidente del comitato permanente

Il consigliere Regionale Maurizio Bruno, francavillese, eletto nel PD, è il nuovo Presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile. La nomina è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, direttamente dal governatore di Puglia Michele Emiliano. La notizia è stata commentata via Facebook dallo stesso ex sindaco della Città degli Imperiali.

“Sono particolarmente emozionato nel dirvelo. Ma so che mi capirete.

Quest’oggi – scrive l’ex presidente della provincia di Brindisi – il Presidente della Regione Michele Emiliano mi ha nominato Presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile. Ed è difficile spiegarvi a parole quale onore questa scelta rappresenti. Così com’è difficile trasmettere il senso di responsabilità che avverto, da questo momento, sulle mie spalle. La Protezione Civile, soprattutto quest’anno, è stata un punto fermo nella vita di milioni di italiani. E di pugliesi. Ogni donna, ogni uomo, tutti, con il loro impegno, hanno reso possibile l’organizzazione e l’implementazione di ogni manovra nella lotta contro la Pandemia. La Protezione Civile c’è sempre stata, in ogni momento, con straordinaria professionalità e un’abnegazione pari a quella di chiunque abbia scelto quest’anno di dedicare ogni stilla di energia nella difesa di ogni singolo cittadino. Consapevole di tutto questo, metterò in campo tutto il mio impegno per onorare l’enorme responsabilità concessami dal Presidente Emiliano. A cui va il mio ringraziamento per la fiducia accordata. Un ringraziamento che rivolgo anche a tutto il Partito Democratico, ai colleghi consiglieri, ai tanti amici ed elettori che lo scorso settembre mi hanno scelto quale loro rappresentante. Mentre un pensiero, se mi è concesso, voglio rivolgerlo a mia mamma, che spero continui da lassù a guidarmi col suo amore e darmi sempre la forza di affrontare ogni difficoltà ed essere all’altezza delle più grandi responsabilità”.