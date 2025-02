Puglia, prima scheda sui sottoprodotti ceramici: valorizzazione e sostenibilità

La Regione Puglia ha presentato la sua prima scheda sottoprodotto dedicata al riutilizzo degli scarti della produzione ceramica, segnando un importante passo avanti nella promozione dell’economia circolare.

L’annuncio è avvenuto nel corso del convegno “L’economia circolare nel sistema produttivo pugliese: la valorizzazione dei residui di lavorazione della ceramica”, organizzato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione.

La scheda, frutto del lavoro di Confartigianato Puglia in collaborazione con i tecnici di Ecocerved e il professor Antonio Licciulli dell’Università del Salento, è stata sviluppata all’interno del Tavolo Regionale Circolarità e Ambiente con l’obiettivo di riqualificare i “cocci di terracotta grezza” come sottoprodotti, riducendo gli sprechi e i costi di smaltimento per le aziende del settore.

Un nuovo modello di gestione degli scarti

In base alla normativa vigente, gli scarti della produzione ceramica possono essere considerati rifiuti e quindi destinati allo smaltimento, oppure essere riconosciuti come sottoprodotti se rispettano specifici requisiti, diventando così materie prime seconde per nuovi processi produttivi. La scheda approvata dalla Regione permetterà alle aziende di riutilizzare questi materiali nella produzione di cocciopesto e chamotte, favorendo una maggiore sostenibilità ambientale e industriale.

L’impegno delle istituzioni e del settore artigiano

All’incontro hanno partecipato l’Assessora all’Ambiente Serena Triggiani e l’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, che hanno evidenziato il ruolo strategico dell’economia circolare per il futuro della Puglia. Presenti anche esperti e rappresentanti di settore, tra cui Cosmo Albertini (Unioncamere Puglia), Daniele Gizzi (Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali), Natale Mariella (Albo Nazionale Gestori Ambientali – Puglia), Manuela Masotti (tecnico ambientale Ecocerved Scarl), Paolo Garofoli (Direttore Dipartimento Ambiente Regione Puglia), Vincenzo Campanaro (Direttore Scientifico Arpa Puglia) e Antonio Colì, Vicepresidente regionale e nazionale dei Ceramisti di Confartigianato.

Durante il dibattito sono state analizzate le normative in vigore, le tecnologie disponibili e le prospettive future per incentivare modelli produttivi sostenibili.

Antonio Colì (Confartigianato): “Sostenibilità e innovazione per il settore ceramico”

Il vicepresidente nazionale e presidente regionale della Categoria Ceramisti di Confartigianato, Antonio Colì, ha sottolineato il valore di questa iniziativa: “La ceramica è una tradizione millenaria del nostro territorio, ma oggi abbiamo la responsabilità di innovare e guardare al futuro con una visione sostenibile. Il riutilizzo dei residui di lavorazione non solo riduce l’impatto ambientale, ma crea nuove opportunità produttive. Questa scheda rappresenta un segnale concreto della volontà di Confartigianato e della Regione Puglia di promuovere uno sviluppo industriale innovativo e rispettoso dell’ambiente”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che punta a rendere la Puglia un modello di riferimento nel campo dell’economia circolare, favorendo la crescita delle imprese artigiane e la competitività del territorio.

