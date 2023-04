Puglia prima in Italia per numero di imprese che producono vino

I fatturati sono in crescita, così come gli utili e gli investimenti, e c’è un maggior impiego di capitale di rischio nel settore dell’enologia in Puglia, come evidenziato dall’ultimo Sismografo di Unioncamere Puglia.

Al 31 dicembre 2022, ci sono 396 aziende che producono vino in Puglia, il che colloca la regione al primo posto in Italia per numero di imprese, davanti a Sicilia (328) e Veneto (223).

La provincia di Foggia è in testa per il numero di aziende vinicole radicate (144, ovvero il 36% del totale regionale), seguita dalle province di Bari (18%) e Taranto (16%), mentre il resto è distribuito equamente tra le altre province (circa il 10%).

“I dati del nostro Sismografo – commenta il presidente di Unioncamere Puglia, Damiano Gelsomino – dimostrano l’importanza di questo settore nell’economia regionale e la sua indubbia vitalità: nonostante gli effetti della pandemia sull’Horeca internazionale, nel 2022 ha registrato un export per un valore di 246 milioni di euro, 30 in più rispetto al 2021 e 64 in più rispetto al 2017”.

Nei mercati di sbocco, i principali destinatari sono Germania, Svizzera e Regno Unito, seguiti da sorprendentemente Albania, dove la Puglia è la prima regione italiana per l’export. “Questi risultati sono il frutto di un impegno di lunga data: fare vino e farlo bene non è un mestiere che si improvvisa”, afferma il segretario generale di Unioncamere Puglia, Luigi Triggiani.

“Inoltre, i dati suggeriscono che le imprese più antiche creano mediamente più posti di lavoro. Il settore impiega complessivamente 2.170 persone e ha anche un considerevole indotto sia a monte che a valle della filiera”.

A monte della filiera ci sono le attività primarie di coltivazione dell’uva, con 11.371 aziende (terzo posto in Italia, dopo Veneto e Sicilia) e 25.063 addetti. A valle della catena del valore ci sono 883 aziende e 2.053 addetti, tra cui 79 imprese di imbottigliamento ed etichettatura, 359 imprese attive nel commercio all’ingrosso di alcolici e 395 attività di commercio al dettaglio di bevande.

